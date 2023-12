Milly und das Lern-Fixer-Pflaster

Sam schreibt morgen eine Mathearbeit in der Schule über das Einmaleins. Milly will es ihm mit Äpfeln beibringen. Sam versteht es auch, aber nur sehr langsam. Deshalb fragen sie den Professor, eine Lern-Fixer-Maschine zu entwickeln. Das will er gerne tun, aber es wird Jahre dauern...