...doch am größten ist die Liebe!

"Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe hört niemals auf. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe." Biblische Aussagen über die Liebe, die im Mittelpunkt der neuesten Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" steht; denn in einer großen Ausstellung behandelt noch bis zum 23. Juli 2023 das Stuttgarter "Haus der Geschichte Baden-Württemberg" die Liebe. Und zwar in ganz verschiedenen Formen, als Liebe zwischen zwei Menschen, als Heimatliebe, als Nächstenliebe, als Mutterliebe … Studiogast Sebastian Dörfler ist einer der Kuratoren der Liebes-Ausstellung und berichtet, wie man ein Gefühl wie die Liebe ausstellt. Ausstellungsstücke sind beispielsweise ein Hochzeitskleid aus lauter Behördenschreiben, das eine Frau gemacht hat, weil sie ihren Partner aus Gambia wegen fehlender Geburtsurkunde nicht heiraten kann, oder ein Gehstock, mit dem eine 82jährige Frau einen gewalttätigen Mann attackiert hat, der seine Ex-Partnerin in einem Geschäft angegriffen hatte - ein Beispiel für "Zivilcourage und praktische Nächstenliebe". Auch eine Diakonisse aus Schwäbisch Hall kommt zu Wort, die sich ihren Beruf in der Pflege nicht ohne Liebe vorstellen kann.