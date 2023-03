Staffel 1 Folge 1 50 Minuten

Ein ganz neuer Anfang: Der Krieg ist aus und Klara und Johann starten voller Optimismus in ihre gemeinsame Zukunft als Ehepaar. Die ersten Herausforderungen stehen aber schon bereit. So muss Johann für seinen kranken Schwiegervater einspringen und die Tuchfabrik Frei AG vor dem Ruin bewahren. Klara trifft im Flüchtlingsheim auf überlebende Jugendliche aus dem KZ Buchenwald. Und Johanns Bruder Egon jagt als Beamter der Bundesanwaltschaft NS-Kriegsverbrecher, die sich in die Schweiz abgesetzt haben.