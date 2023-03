Staffel 1 Folge 4 50 Minuten

Bei der Suche nach den NS-Kriegsverbrechern kommt den Ermittlern auch der Name Johann Leutenegger unter. Um seinen Bruder zu schützen, gibt Egon diese Information nicht an seine amerikanische Kollegin Dorothy weiter - als das auffliegt, kann Dorothy ihm nicht mehr vertrauen. Auch zwischen den Brüdern herrscht Misstrauen und in der Ehe von Johann und Klara treten ebenfalls Spannungen auf. Die Situation eskaliert auf der Geburtstagsfeier von Klaras Mutter.