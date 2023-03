Herz aus Eis

Staffel 2 Folge 3 50 Minuten

Bei einem Klassentreffen mit ehemaligen Mitschülern von Capitano Anceschi geschieht ein Mord: Der wohlhabende Arzt Luigi Chimenti, ein Spezialist für künstliche Befruchtung, wird tot aufgefunden. Über ihm kniet Nico Caronna, der noch wenige Stunden zuvor Chimenti wegen seiner Entlassung Rache angedroht hat. Nico beteuert seine Unschuld, aber es sieht nicht gut für ihn aus. Dabei gab es im Leben des Ermordeten noch andere Konfliktfelder. In seiner Klinik geht etwas nicht mit rechten Dingen zu und seine Ehe mit der schönen Giulia ist in der Krise. Für Giulia hatte Capitano Anceschi schon immer Gefühle, die nach all den Jahren noch nicht vergangen sind.