Der Reisebus

Staffel 2 Folge 7 50 Minuten

Ein Reisebus mit Rentnern macht Station in Gubbio. Mit an Bord ist Annarita, die Tante von Costantino, dem Organisator der Reise. Die beiden verstehen sich jedoch nicht besonders und geben sich nur aus finanziellen Interessen miteinander ab. Als Annarita andeutet, ihn zukünftig nicht mehr zu unterstützen kommt es zum Streit. Wenig später ist es dann Don Matteo, der aus der Ferne mit ansehen muss, wie Annarita von einem Mann einen Abhang hinuntergestürzt wird und stirbt. Während alle Indizien gegen den Neffen Costantino sprechen, glaubt Don Matteo nicht an dessen Schuld. Er beginnt eigene Ermittlungen im Kreis der Reisegäste.