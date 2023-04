Schwergewicht

Staffel 2 Folge 8 50 Minuten

Der angehende Olympiaboxer Luca Cardi stirbt während eines Trainingskampfes mit seinem Trainer Luciano Vitri. Dieser wird daraufhin des Totschlags bezichtigt, ist von dem Ereignis aber selbst tief erschüttert. Sein Freund Don Matteo kann sich nicht vorstellen, dass Luciano so hart zugeschlagen haben soll und stellt eigene Ermittlungen an. Er übernimmt das Boxtraining von Lucas bestem Freund Marco und kommt so der Wahrheit langsam näher.