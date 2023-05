Ein riskanter Schachzug

Staffel 2 Folge 9 50 Minuten

Natalina braucht eine Abwechslung und meldet sich bei einem Verkäuferseminar für Reinigungsmittel in der Firma von Antonio Maffei an. Doch schon der erste Tag endet mit einem großen Schreck, denn sie wird Zeugin, wie der Firmenchef Antonio von zwei maskierten Gangstern entführt wird. Sie alarmiert sofort die Polizei, die umgehend mit der Fahndung beginnt. Der von Natalina hinzugerufene Don Matteo und die Polizei sind sich einig, dass es in der Firma einen Spitzel geben muss, da das Timing des Zugriffes sonst nicht möglich gewesen wäre. Und schon steckt der gewitzte Priester wieder in einem neuen Fall.