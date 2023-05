Das Orchester

Staffel 2 Folge 11 50 Minuten

Als Sergio ein Motorrad von der Straße bergen will, mit dem seine Freundin kurz zuvor gestürzt ist, wird er von einem Auto angefahren und stirbt. Der Fahrer des Unfallwagens flieht. Sergios Freundin Angela macht sich große Vorwürfe und kommt nur mithilfe Don Matteos mit dem Verlust zurecht. Erst nach mehreren Wochen nimmt sie wieder an den Proben des Kirchenorchesters teil. Mit Angelas Rückkehr in ihr normales Leben wird es für sie allerdings nicht leichter. Irgendjemand schikaniert sie mit Drohanrufen, verwüstet ihre Wohnung und demoliert ihr Auto. Don Matteo nimmt sich der Sache an.