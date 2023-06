Die Höhle der Etrusker

Nerino findet bei einem Spaziergang mit Don Matteo im Wald eine versteckte Höhle, die voller wertvoller etruskischer Fundstücke steckt. Die Polizei sperrt den Fundort ab, aber dennoch wird die Höhle in der Nacht geplündert. Der erste Verdacht fällt auf den Schrott- und Antiquitätenhändler Eugenio Lanza, in dessen Haus man eine Karte mit der eingezeichneten Höhle findet. Don Matteo allerdings zweifelt an dessen Schuld und versucht, den wahren Schuldigen zu finden.