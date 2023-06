Gubbio ist im Volleyballfieber. Das Team des Vereinspräsidenten und Trainers Luigi Varoli hat einen großen Sieg errungen. Die Euphorie erhält jedoch einen jähen Dämpfer als Luigi Varoli am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird. In Verdacht gerät sofort die ehemalige Spielerin Viviana Cosmi, die nach einem von Varoli verursachten Unfall im Rollstuhl sitzt und von einem Zeugen am Tatort gesehen wurde. Don Matteo will Viviana helfen und mischt sich in die Ermittlungen ein.