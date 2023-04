Große Frauen der Kirchengeschichte

Folge 50 27 Minuten

Das Thema Frauen in der Kirche wird heiß diskutiert. Die katholische Kirche gilt als eine Männerkirche, in der Frauen nichts zu sagen und wenig Einfluss hatten und haben. Der Theologe Wolfgang Vogl stellt Frauen vor, die in der Kirchengeschichte nachhaltige Spuren hinterlassen haben. Moderation: Volker Niggewöhner