Das Amt eines Ältesten (1/2)

Folge 1672 26 Minuten

Paulus trifft sich mit den Leitern aus der Gemeinde in Ephesus und weiß, dass es das letzte Mal sein wird. Daher erinnert Paulus sie daran, was sie und ihren Dienst auszeichnen sollte. Welches sind die ersten drei Merkmale? Darüber spricht Pastor Christian Wegert in diesem ersten Teil der Predigt.