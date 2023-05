Das Amt eines Ältesten (2/2)

Folge 1674 26 Minuten

Paulus verabschiedet sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Er erinnert, was die Ältesten in einer Gemeinde auszeichnet und welche Anforderungen das Hüten der Herde beinhaltet. Pastor Christian Wegert spricht im zweiten Teil seiner Predigt darüber und auch, worauf ein Leiter vertrauen kann.