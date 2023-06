Hoffnung (1/2)

Was ist unsere Hoffnung? Der eine sucht seine Hoffnung vielleicht in Macht, Geld oder Reichtum. Ein anderer versucht es mit einer grundsätzlich positiven Lebenseinstellung. Wird unsere Hoffnung letztendlich standhalten? Was lehrt uns das Verhör des Paulus vor König Agrippa über eine lebendige Hoffnung?