Ich ermahne euch, guten Mutes zu sein

Was tun, wenn man in einen Sturm gerät und alle Hoffnung verloren scheint? Pastor Wolfgang Wegert beleuchtet spannende historische Hintergründe zu Paulus Seereise nach Rom in Apostelgeschichte 27. Und er zeichnet daran Parallelen nach, wie wir in unserem Leben mit Stürmen klarkommen können.