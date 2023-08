Die Präambel der Zehn Gebote (2/2)

Die Gebote kommen von Gott, offenbaren seinen Charakter und sind dauerhaft gültig. In diesem zweiten Teil der Predigt folgen zwei weitere Punkte. Welche Bedeutung hat die Präambel in Bezug auf die Erlösung? Was ist das eigentliche Ziel der Zehn Gebote?