internationaler Gedenkgottesdienst für Bruder Andrew, Gründer von Open Doors e.V.

Am 27. September 2022 verstarb Anne van der Bijl, besser bekannt als "Bruder Andrew", im Alter von 94 Jahren. Als "Schmuggler Gottes" brachte der Gründer des christlichen Hilfswerks "Open Doors e. V." 20 Jahre lang tausende Bibeln zu Christen, die für ihren Glauben und den Kauf einer Bibel in ihrem Land Verfolgung erlitten. Dieser Gedenkgottesdienst erinnert mit vielen Geschichten der Mitarbeiter und Freunde an seine großen Taten im Dienst für Gott und verfolgte Christen weltweit. Abschließend kommt auch sein Sohn Denis van der Bijl zu Wort und bringt die erst Bibel von Bruder Andrew mit.