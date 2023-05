Das Land, in das niemand gehen will

Folge 123 24 Minuten

In einem Umfeld voller Spannungen ist es nicht immer einfach, Christ zu sein. Wie verhält man sich richtig? Wie erreicht man Muslime am besten? William Hollander durfte während seiner Zeit in Zentralasien vielen Christen begegnen und berichtet von ihren kreativen Wegen, Jesu Liebe zu teilen.