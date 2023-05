Asad aus Afghanistan - steht für die Wahrheit ein

Folge 101 24 Minuten

Asad starrt das Telefon in seiner Hand an. Seine Eltern haben einfach aufgelegt und den Kontakt zu ihm abgebrochen. In seinen Gedanken hört er immer noch das Schluchzen seiner Mutter und die Stimme seines Vaters: "Ich werde dich umbringen". Doch Asad weiß, er muss der Wahrheit folgen, die er in Jesus Christus gefunden hat. Und er muss zu ihm stehen.