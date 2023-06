Worauf dein Fokus, dahin fließt deine Energie!

Wir sollten uns nicht auf unsere Probleme konzentrieren, sondern auf das, was wir kontrollieren können. Wenn sich im Leben vieles verändert, kommt man in die Situation, dass man allen Anderen die Schuld dafür gibt, was schiefläuft, sagt Bobby Schuller. Sind wir bereit, unser Denken so zu verändern, dass es uns zum Sieg führt?