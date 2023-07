So viele verlorene Leben

Sie wird schwanger und schwebt auf Wolke sieben. Voller Elan und Freude bereitet sich alles auf das Baby vor. Bei einer Ultraschalluntersuchung dann die Schreckensnachricht: Das Kind ist tot. Es folgt eine Fehlgeburt nach der anderen. Als sie zum sechsten Mal schwanger ist, sagen ihr die Ärzte, dass ihr Ungeborenes an Trisomie leidet. In seiner Not bittet das Ehepaar Gott um ein Wunder.