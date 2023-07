Lost in Weiße Magie

Markus ist der Sonderling in seiner Umgebung; trinkt früh Alkohol, raucht wie ein Schlot und schraubt mit elf Jahren an Motorrädern herum. Als Teenager beginnt er, sich mit weißer Magie zu beschäftigen und verstrickt sich immer tiefer darin. Um noch mehr Einfluss zu bekommen, liest er die Offenbarung. Er will sie entschlüsseln und die Macht in seinem Leben anwenden. Das Entschlüsseln hat funktioniert - allerdings komplett anders, als er sich das ausgemalt hatte.