Warum für verfolgte Christen beten?

Woraus schöpfen verfolgte Christen ihre Hoffnung, wenn alles um sie herum gegen ihren Glauben gerichtet zu sein scheint? Auf den Reisen mit Bruder Andrew lernt George Boulder, der ehemalige Direktor für strategische Beziehungen im Nahen Osten, was eine tiefe Hoffnung in Jesus wirklich bedeutet - und wie in der freien Welt diese Hoffnung weitergegeben werden kann.