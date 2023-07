Kyrie Eleison - Gospelsterne Konzertfilm

Bei Gospelmusik soll die Gute Nachricht, von Englisch "Gospel", zum Klingen kommen und Herzen berühren. Genau das vermitteln die Münchner Gospelsterne mit ihren deutschen Liedern. Im Konzertfilm präsentieren sie 11 neue, zeitgemäße Gospels, darunter "Selig sind alle", "Miteinander" und "Bleibe bei uns, oh Herr". Alle Titel wurden von Chorleiter Eric Bond komponiert, die Texte stammen von der Theologin Jutta Hager. Die Aufzeichnung des Konzerts fand im November 2022 in der Evangelisch-Lutherischen Rogatekirche in München statt.