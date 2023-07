Symphonie aus Rosen

Er könnte sie in jeder Sendung malen. Gary Jenkins malt seine liebste Blume: die Rose. Aber dieses Mal etwas anders. Er arbeitet an einer größeren Leinwand. Den Hintergrund hat er schon teilweise vorbereitet. Wie bekommt er ein Leuchten da hinein? Über der gesamten Leinwand ist eine Schicht Leinöl, so gleitet der Pinselstrich einfach dahin.