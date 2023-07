Rustikale Rosen

Wer hat wem was beigebracht? Kathwren und Gary Jenkins malen zusammen am Bild in dieser Folge. Neben persönlichen Details über sich, sparen sie nicht an charmant rübergebrachter fachlicher Expertise. Die entgegengesetzte Farbe auf dem Farbkreis graut die Farbe aus, erklärt die Künstlerin.