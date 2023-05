David Ben Gurion

Folge 3 40 Minuten

Am 14. Mai 1948 wird in Tel Aviv ab 16 Uhr von David Ben Gurion die Unabhängigkeit und damit die Gründung des modernen Staates Israel deklariert. Palästina, was seit der finalen Vertreibung des jüdischen Volkes im Jahre 135 kein Staat, sondern lediglich eine Gebietsbezeichnung war, besteht nun hauptsächlich aus Israel zur westlichen und Jordanien zur östlichen Seite des Jordans. Doch wer war dieser David Ben Gurion und was ist die Vorgeschichte der Wiederbelebung der jüdischen Nation? Faszination Israel zeichnet die Lebensgeschichte des Staatsgründers Israels nach und dokumentiert die Geschehnisse rund um den 14. Mai 1948.