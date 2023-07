Benjamin Berger - Visionär und Architekt

Benjamin Berger ist der Sohn von Holocaustüberlebenden. Seine Familie emigriert in die USA, wo er geboren wird und in New York in einem jüdisch-orthodoxen Haushalt aufwächst. Von Religion wendet er sich als Jugendlicher ab, bis ihm eine Offenbarung von Jeshua als dem Messias Israels zuteil wird. Seither lebt er als messianisch-gläubiger Jude. Mit seinem Bruder Reuven zieht er 1971 nach Jerusalem. Bis heute ist er Pastor der damals ersten und einzigen Gemeinde jüdischer Jesusgläubiger in Jerusalem. Er erkennt eine direkte Verbindung zwischen der inzwischen gewachsenen messianischen Bewegung Israels und der Urgemeinde. Der Autor mehrerer Bücher erzählt seine spannende Geschichte.