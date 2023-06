Haroon aus Pakistan: Ein Imam wird Christ

Der junge Imam Haroon will in den "Heiligen Krieg" ziehen und für den Islam kämpfen. Doch dann bekommt sein Weltbild Risse. Will er wirklich dem Hass statt der Liebe dienen? Er wechselt die Seiten, wird Christ und macht sich Feinde, die schwören, ihn zu töten. Seither ist er nirgends mehr sicher, nicht einmal in Deutschland.