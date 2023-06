Gabriele Stangl

Gabriele Stangl war Seelsorgerin an einem christlichen Krankenhaus in Berlin. Sie war dabei, als in Hamburg 2000 die erste Babyklappe eröffnet wurde. Darin sah sie eine Chance, denn mit einer Babyklappe direkt am Krankenhaus könnte man nicht nur den Babys zu überleben helfen, sondern vielleicht auch die Mütter unterstützen. Schon nach wenigen Monaten wurde ihr deutlich, dass sich die Klischees nicht erfüllen und die meisten Mütter, die ihre Kinder dort abgeben, davor bereits Mütter waren.