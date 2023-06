John Cook und Hagen Decker

John Cook und Hagen Decker waren beide lange abhängig von Kokain, kennengelernt haben sie sich in der Entzugsklinik und heute sind sie seit etwa einem Jahr clean. Gemeinsam erzählen sie jede Woche in ihrem Podcast "Sucht und Süchtig" von ihren Drogenerfahrung und versuchen so aufzuklären und Menschen dem zu bewahren, was sie durmachen mussten.