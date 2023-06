Wie wollen wir künftig gemeinsam wohnen und leben? Die Heinrich-Pesch-Siedlung in Ludwigshafen

700 neue Wohnungen sollen in Ludwigshafen entstehen - und natürlich versprechen die Bauherren, dass hier eine vielfältige Gemeinschaft entsteht, die sich durch ein lebendiges Miteinander und Raum für Individualität auszeichnen wird. Selbstverständlich soll hier auch klimaneutral gelebt werden und Menschen aus vielen sozialen Schichten, Kulturen und Generationen werden ein neues Zuhause finden. Was ist von diesen Versprechen zu halten? Und was haben die Jesuiten damit zu tun ...