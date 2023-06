"Lachend Lasten tragen": Der selige Karl Leisner

Der selige Karl Leisner begeistert bis heute Menschen durch seine beeindruckende Lebensgeschichte als Glaubenszeuge im Nationalsozialismus. Er war der Einzige, der jemals in einem Konzentrationslager die Priesterweihe empfing. Seine Primizfeier am 26. Dezember 1944 blieb die einzige heilige Messe, die Leisner öffentlich feierte. Trotz seines frühen Todes im Alter von 30 Jahren hat er tiefe Spuren in der Kirche hinterlassen. Über seine Geschichte spricht Volker Niggewöhner mit Monika Kaiser-Hass, Vizepräsidentin des Internationalen Karl-Leisner-Kreises (IKLK) und Nichte Karl Leisners.