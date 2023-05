Open Doors Tag 2023

2 Stunden 15 Minuten

Wie kann man hoffen, wenn die Umstände hoffnungslos sind? Gewissheit haben, wenn der Glaube an Vertrautes in Frage gestellt wird? Vertrauen, wenn die Gefängnistüren geschlossen bleiben? Jeden Tag stellen sich verfolgte Christen diese Fragen. Sie brauchen Vertrauen, wenn sie keine Hoffnung mehr sehen können. Eine Perspektive, die über das Sichtbare hinausgeht. Und Menschen an ihrer Seite, die sich mit ihnen identifizieren, als wären sie selbst im Gefängnis. Beten wir mit - beim Open Doors Tag 2023 aus Erfurt! Neben persönlichen Berichten von verfolgten Christen erwarten uns spannende Einblicke in die Arbeit von Open Doors und Musik mit der Outbreakband. Übertragung aus den Messehallen Erfurt.