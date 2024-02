Wie (eure) Unterschiede eure Beziehung stärken (Tobias & Frauke Teichen)

"Wir sind einfach zu unterschiedlich!" Dieser Gedanke kommt in Partnerschaften schon mal hoch. Aber könnte es sein, dass Unterschiede auch ihre guten Seiten haben? Man kann erleben, dass die Unterschiedlichkeit zu einer echten Bereicherung wird. Inspirierende Impulse wollen dabei helfen, die Beziehung zu stärken und von einem kräfteraubenden Duell in ein harmonisches Duett zu verwandeln. Die Reihe "Amore" wurde aufgezeichnet bei einem Live-Event zum Thema Partnerschaft und Beziehungspflege. Alle Sessions stehen in der Bibel-TV-Mediathek zur Verfügung.