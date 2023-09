Wir durften ihn 24 Jahre haben

Er packt seine Sporttasche und fährt zum Basketballtraining. So wie immer. Ihm wird schlecht, er verschwindet in den Umkleideräumen und kommt nicht wieder. Seine Freunde finden ihn tot am Boden. Mit 24. In dieser Folge spricht sein Vater Andreas darüber, wie er die Nachricht erhielt; was im Krankenhaus geschah; wie sie die nächsten Monate und Jahre gemeinsam als Familie überlebten, und warum er trotzdem nicht den Lebensmut verlor.