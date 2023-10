Ich konnte in die Zukunft sehen

Verführen fällt ihr nicht schwer: Als Go-go-Girl tanzt sie sich in die Fantasien der Männer. Als sie zum ersten Mal einen Satz Tarotkarten in der Hand hält, wird sie zum Opfer. Ab sofort legt sie sich und anderen die Karten. Ihre Prognosen treffen ein und es spricht sich herum. Immer mehr wollten von ihr wissen, was die Zukunft bringt. Irgendwann wird ihr das Ganze unheimlich und sie zerstört die Karten. Damit geht der Albtraum los …