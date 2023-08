Die besten Bibelschmuggler

"Ältere Menschen sind eigentlich unsere besten Schmuggler", schließt Pete de Leon aus den zahlreichen Erfahrungen, die er während seiner Zeit in Hongkong sammeln durfte. In seinen Jahren als Leiter des Asien-Büros war Pete an vielen Bibelschmuggelaktionen beteiligt und erzählt, wie die Schmuggler immer wieder Gottes Wirken spüren durften.