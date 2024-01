Der "Bruder Andrew" Zentralasiens

Das Leben anderer war für sie wertlos: In Zentralasien kommt es immer wieder vor, dass Kriminelle in Isolationshaft sitzen - und dort zum Glauben an Jesus finden. Ihr Leben verändert sich von Grund auf: Aus gewalttätigen Männern werden liebevolle Pastoren und Missionare - nach dem Vorbild Bruder Andrews, wie Jan de Vries berichtet. Doch damit setzen sie sich neuen Gefahren aus.