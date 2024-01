Die neue afghanische Kirche

Sie flohen mit der Hoffnung auf ein besseres Leben: Christen aus Afghanistan. Viele von ihnen leben nun in Zentralasien, doch ihr Leben ist auch dort nicht sicher: Taliban, Armut, Tod. Jan de Vries erzählt von den Gefahren, denen afghanische Christen in Zentralasien ausgeliefert sind. Und er berichtet, wie er mit der Vielzahl an Schicksalen persönlich umgeht.