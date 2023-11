Leben - Wie wird Gerechtigkeit praktisch?

"Gerechtigkeit ist ein Synonym für das Wesen Gottes", sagt Johannes Ehrismann. Anhand verschiedener Bibelstellen erläutert er in seiner Predigt, was er damit meint und was das für jede und jeden einzelnen ganz persönlich bedeuten kann. Dass Gerechtigkeit außerdem etwas mit Differenzierung und individuellen Bedürfnissen zu tun hat, veranschaulicht das Gespräch zwischen Maren Hoffmann-Rothe und Matthias Aigner. Darin erzählt der Sportler von seinen Erlebnissen und Erfolgen im Beachvolleyball unter anderem bei den Special Olympics in Berlin.