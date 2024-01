Du wirst erwartet

Die Stunde des Höchsten-Kapelle ist meistens nur die Bühne für die Fernsehgottesdienste. Diesmal aber rückt sie in den Fokus. Warum ist das Vordach nach oben geneigt? Und was hat es mit den bunten Fenstern auf sich? Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen, erzählt ihre Geschichte. Maren Hoffmann-Rothe spricht in ihrer Predigt über die Ich-bin-Worte Jesu und wie sie uns helfen können.