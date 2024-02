Du bist gesegnet

Was bedeutet es eigentlich zu sagen: "Du bist gesegntet"? Der Segen leitet sich ab vom lateinischen "se signare" - sich bekreuzigen. Das bedeutet ein Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott setzten. Und so wird der Segen in der christlichen Tradition mit dem Kreuzzeichen gebeben. Segen bedeutet Schutz und aufgehoben sein bei Gott. Doch warum bleiben wir auch mit Gottes Segen oftmals nicht von schweren Zeiten verschont? Pfarrer Gottfried Heinzmann begibt sich in seiner Predigt auf die Suche nach Antworten.