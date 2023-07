Geheimnisse des Herzens

Der Arbeiter Luca Massini wird tot in der Zementfabrik von Luigi Ontani aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf Antonio Aranaia, den Schichtführer der Fabrik, der Luigi hasste, weil der seine Tochter Carmela betrogen hatte. Als Antonio festgenommen wird, bittet Carmela Don Matteo um Hilfe. Dieser beginnt im Umfeld der Fabrik mit seinen Ermittlungen und entdeckt, dass Antonio lange nicht der Einzige mit einem Motiv ist. Es gelingt ihm gerade noch rechtzeitig das Geflecht an Lügen und Beziehungen zu entwirren, um eine weitere Tragödie zu verhindern. Für weitere Verwirrung in Gubbio sorgt die wöchentliche Lotterie, bei der nicht nur Natalina, sondern auch Maresciallo Cecchini sowie Capitano Ancheschi das Los mit der Gewinnnummer zu haben glauben. Sie alle verheimlichen ihren Gewinn, machen aber schon Pläne mit dem vielen Geld. Doch wie kann es sein, dass es plötzlich so viele Gewinner gibt?