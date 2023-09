Gedenke des Sabbattages (1/2)

Gibt es den Sabbattag, weil Gott sich nach der Schöpfung am siebten Tage ausruhen musste und brach Jesus dieses heilige Gesetz des Sabbats wirklich? Pastor Wolfgang Wegert erklärt, was der Sabbat bedeutet, wie wir Gott nacheifern können und was der Auszug Israels aus Ägypten damit zu tun hat.