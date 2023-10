Semper reformanda

Manche Menschen machen sich zu Beginn eines Jahres gute Vorsätze und merken dann schnell, dass sie sie nicht einhalten können. Ähnlich ging es Nehemia, als er merkte, dass recht schnell nach der Einweihung des Tempels, die Menschen in Jerusalem ihren Entschluss Gott ihr Leben zu weihen vergaßen. Wie er damit umgeht und was christliche Leidende heute davon lernen können, erzählt Pastor Wolfgang Wegert in seiner Predigt.