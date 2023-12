Du sollst nicht töten (1/2)

Du sollst nicht töten ist das 6.Gebot. Es ist genereller Konsens, dass niemand das Leben eines anderen anfassen dürfen. Gleichzeitig gibt es Meinungen dazu, inwiefern das in unterschiedlichen Situationen zutrifft. Was ist zum Beispiel in einer Verteidigungssituation? Oder in Kriegszeiten? Was es mit diesem Gebot auf sich hat, erklärt Pastor Christian Wegert in seiner Predigt.