Jesu Einzug in Jerusalem (1/2)

Jesus letzte Tage auf Erden beginnen mit dem Ereignis: Einzug in Jerusalem. Bis hierhin schilderte Markus in seinem Evangelium, wie Jesus lehrte, heilte, Wunder tat. Das Markus Evangelium beschreibt viele Heilungs- und Wundergeschichten sehr eindrucksvoll. Wie aber zeigt sich Jesus Handeln durch den Einzug in Jerusalem? Und warum hat sich Jesus in diesem Moment ganz anders verhalten, darüber predigt Pastor Wolfgang Wegert.