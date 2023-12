Jesu Einzug in Jerusalem (2/2)

Bei seinem Einzug in Jerusalem hatte Jesus den großen Rahmen der Passahwoche in seiner Kontrolle. Aber auch über jedes Detail wusste er Bescheid. In welchen Aspekten das sichtbar wird und welche Bedeutung das auch für uns heute hat, erklärt Pastor Wolfgang Wegert im 2. Teil der Predigtserie.